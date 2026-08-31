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При американския удар има убити и ранени военнослужещи и цивилни
След седмици без преки удари между Съединените щати и Иран напрежението отново рязко се повиши. Американските сили атакуваха две ирански ракетни установки на остров Ларак в Ормузкия проток.
Според Вашингтон те са били подготвяни за изстрелване на ракети с морски мини. Техеран отвърна с балистични ракети по две американски военни бази в Йордания. Йорданската армия съобщи, че е прехванала осем ракети. Не се съобщава за сериозни щети.
„Ерата на енергийната война” или как дроновете промениха военните действия по света
При американския удар има убити и ранени военнослужещи и цивилни, заяви Иран. Революционните гвардейци предупредиха за ответен отговор.Редактор: Дарина Методиева
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