След седмици без преки удари между Съединените щати и Иран напрежението отново рязко се повиши. Американските сили атакуваха две ирански ракетни установки на остров Ларак в Ормузкия проток.

Според Вашингтон те са били подготвяни за изстрелване на ракети с морски мини. Техеран отвърна с балистични ракети по две американски военни бази в Йордания. Йорданската армия съобщи, че е прехванала осем ракети. Не се съобщава за сериозни щети.

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При американския удар има убити и ранени военнослужещи и цивилни, заяви Иран. Революционните гвардейци предупредиха за ответен отговор.

Редактор: Дарина Методиева