Когато през юли американският президент Доналд Тръмп заплаши да унищожава ирански мост или електроцентрала всеки път, когато с ракета или дрон Иран атакува петролен танкер в Ормузкия проток, той обещаваше нещо, което неотдавна би изглеждало като акт на отмъщение - атака срещу енергийната инфраструктура, за да се причини страдание на цивилни граждани. Това пише в свой анализ журналистът от „Ню Йорк Таймс” Дейвид Уолъс-Уелс.

Това се превърна в почти универсална характеристика на конфликтите от XXI век. Иран нанася удари по енергийната инфраструктура около Персийския залив още от първия ден на боевете през февруари. Украйна и Русия от няколко години насам нанасят удари по нефтопреработвателните заводи и електроенергийните мрежи една на друга. Израел унищожи голяма част от електроразпределителната мрежа в Газа, периодично блокира доставките на гориво и нанесе удари по почти всички болници и медицински заведения в региона. В Судан и двете страни в продължаващата гражданска война са извършвали атаки с дронове срещу електроцентрали, подстанции и складове за гориво, което е хвърлило страната в енергийни прекъсвания и хуманитарна криза. В Йемен хутите обстрелват танкери в Червено море, за да ограничат потока на петрол през пролива Баб ал-Мандаб, и според информациите планират удари срещу най-големия нефтопреработвателен обект в Саудитска Арабия, в опит да окажат натиск върху световните пазари преди американските междинни избори.

Как дроновете промениха начина на водене на бойните действия

В Института за съвременна война към Уест Пойнт това се нарича „ерата на енергийната война”. По целия свят електроснабдяването на цивилното население, което технически е извън обсега на военните действия според международното право, където то все още се прилага, се е превърнало в „цел на фронтовата линия” в един нов вид конфликт, пишат четирима експерти в доклада, публикуван миналия месец. Електроцентрали, подстанции, преносни мрежи - военните плановици винаги са обръщали внимание на тези системи, наред с болниците, водоснабдителните системи и други логистични елементи на гражданската инфраструктура. Но в продължение на десетилетия големите сили рядко са набелязвали открито енергоснабдяването като цел, а когато някой го правеше, често следваше вид хуманитарно възмущение, което означаваше, че преобладаваше широкото очакване за цивилизовано поведение. Такова „свещено място”, пишат авторите на доклада от Уест Пойнт, вече не съществува. Енергийната инфраструктура се превърна в много по-честа цел, особено след като конфликтите се водят в региони, които са изкусително богати на електроцентрали и тръбопроводи. „Изведнъж нашето отвращение към всичко, което излиза извън рамките на правилата на войната, вече не изглежда толкова силно”, казва Морган Базилиан, който е изследовател в областта на енергийните системи в Института „Пейн” за публична политика към Колорадския минен университет и един от авторите на доклада.

Промяната е отчасти технологична – дроновете и другите автономни оръжия правят много по-лесно нанасянето на удари зад вражеските линии. Много по-трудно е да се защитиш срещу такива атаки и може би вече не е толкова наложително да се обмисля дали те представляват нарушение на някакви възвишени норми.

Десетилетия наред военните анализатори обичаха да говорят за „война от четвърто поколение”, в която по-силните национални въоръжени сили се сблъскваха с недържавни субекти - бунтовници, терористи, наемници и частни изпълнители. Но битките от войната срещу тероризма вече изглеждат като относително далечни спомени, а атаките срещу енергийните системи се очертават като един от най-ярките предвестници на това, което предстои. Възможно е да сме свидетели на настъпването на пето поколение, в което дори суперсилите действат малко повече като бунтовници, в което границата между открити военни действия и икономически конфликти става все по-трудна за разграничаване и в което забраната за удари по невоенни цели започва да изглежда все повече като реликва от миналото.

Според „Ню Йорк Таймс” в края на юли САЩ пуснаха бомба с тегло 900 кг върху жилищна сграда на иранския остров Кешм, без да има видима връзка с военния конфликт. Същата седмица властите в Минесота стигнаха до заключението, че кибератаката срещу общинските системи за питейна вода най-вероятно е дело на ирански хакери.

Войните са повече, отколкото преди. В световен мащаб броят на конфликтите почти се е удвоил през последните 15 години. Тези войни са и по-кървави, като годишният брой на жертвите през последното десетилетие е повече от два пъти по-висок, отколкото през предишното, и почти пет пъти по-висок, отколкото през десетте години в началото на века.

В богатите и относително сигурни страни по света ние малко закъсняхме да забележим промените, упорито вярвайки, че войните са по-рядко, по-морални и по-ограничени. Според тази логика войните се водеха в рамките на международен правен ред, основан на Женевските конвенции и налаган от суперсили, които обичаха да се възприемат като морални участници на световната сцена. Тоталната война беше нещо от миналото, може би си казвахме, като дори относително жестоките сражения вече се регулираха от относително строги правила за водене на бойни действия. И докато брутални конфликти може би продължаваха в места като Сирия или Судан, горе, в еднополюсния север, вярвахме, че изпращаме изтребителите си като джентълмени, пише още авторът на анализа.

Нахлуването в Украйна беше тревожен прелом - не само първата истинска сухопътна война в Европа от доста време насам, но и такава, която бързо преобрази облика на войната за следващото поколение. През есента на 2022 г. Русия нанесе над хиляда ракетни удара срещу украински електроцентрали и подстанции, автотрансформатори и самата електроенергийна мрежа, според украински официални представители. СЗО също беше отчела 700 удара срещу болници и други здравни заведения през първите девет месеца на войната.

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След това дойде революцията на дроновете. В Украйна те преобразиха бойното поле толкова коренно, че фронтът сега на практика е замръзнал. Това е форма на окопна война от ново поколение, при която „зоната на смъртта“ на фронтовата линия е толкова препълнена с дронове, че средно – поне според директора на ЦРУ – новопристигналите руски войници биват убивани в рамките на половин час. Роботите и дроновете вече завземат територии самостоятелно. Малки дронове атакуват войници, които облекчават естествените си нужди във външни тоалетни, и изгонват хората от домовете им на открито. Украйна набира геймъри за оператори на дронове, по модела на „Ready Player One“, а след това управлява кампаниите си отчасти чрез публикуване на показатели за ефективност, превърнати в игра, в публични класации на базата на точки. Русия вече има подобна програма.

В някои отношения дроновете направиха войната по-прецизна. Но те също така допринесоха за разширяване на обхвата на конфликта. Фронтът може и да е фактически замразен, но украинските дронове вече често нанасят удари по руски енергийни цели, които неотдавна изглеждаха не само твърде далечни, за да бъдат достигнати, но и напълно недопустими. Между 2022 и 2024 г. атаките на Украйна срещу руската енергийна инфраструктура приблизително са се удвоили. Между 2024 и 2025 г. те отново се удвоиха. В началото на войната Украйна успешно нанасяше удари по отдалечена руска енергийна инфраструктура може би няколко пъти месечно; през по-голямата част от миналата година средният брой на ударите беше около 12 пъти месечно. Според информациите военните плановици сега дават указания на пилотите на дронове да нанасят удари по конкретни комини, определени като особено уязвими възли, с цел да прекъснат производството или разпределението за по-дълъг период.

Снимка: БТА

През последните няколко месеца украински дронове и ракети са нанасяли удари по руски нефтопреработвателни заводи, нефтохранилища и съоръжения за износ на нефт. Те са нанасяли удари и по електроенергийната мрежа на Крим, както и по танкерния флот в Черно море. В околностите на Москва Украйна нанесе удар по нефтопреработвателно предприятие, което осигурява повече от една трета от горивото за столицата, като прекъсна дейността му до края на годината. В началото на юли Киев нанесе удар по най-голямото нефтопреработвателно предприятие в страната, разположено в Сибир - на 1 750 мили от Украйна. Няколко седмици по-късно тя нанесе удар по друг, намиращ се на 1 500 мили от фронта. Щетите по тези рафинерии, видими от Космоса, се усещат месеци наред. Много от тези, които бяха атакувани през последната година, все още се борят да възстановят дори половината от предишното си производство.

Русия и Украйна с нова размяна на удари по военни и енергийни обекти

Като цяло, според някои оценки, тези удари са извадили от строя между една трета и половината от целия нефтопреработвателен капацитет на Русия, а половината от страната в момента се сблъсква с недостиг на гориво. В самата Русия резултатът е това, което военният анализатор Майкъл Кофман нарече „истинска горивна криза“. В Крим ваучерите за ограничени количества бензин се изчерпваха за минути, за да бъдат препродадени със значителна надценка. През юни всички подобни продажби бяха преустановени - това е един от над 50-те региона в Русия, където продажбите са ограничени.

Снимка: БТА

Според руската централна банка потребителските цени през юни са нараснали пет пъти по-бързо, отколкото през май. Цените на енергията обаче не са единственият начин, по който новите правила на войната се отразяват на ежедневието. Украински дронове са нанесли удари по жилищни комплекси дълбоко зад фронта и сега редовно атакуват разпределителни центрове на търговеца „Wildberries“, който работи по модела на „Amazon“.

В Украйна и Русия, където тръбопроводите и веригите за доставки играеха роля в предишни конфликти, енергийната война сега прилича на безкраен залп от ракети и дронове, като някои от тях завършват със зрелищно прехващане във въздуха, а други – с апокалиптични сцени на експлозивен пожар и виещ се гъст черен дим.

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В Иран наблюдаваме нещо различно - не просто енергийна война, а енергиен конфликт, воден за и в рамките на енергийните пазари, с военни операции, предназначени предимно да повлияят на световните цени и глобалното предлагане на гориво. След като Иран ефективно затвори Ормузкия проток през март, бившият президент на Русия Дмитрий Медведев сравни „оръжието Ормуз“ с ядрен арсенал. Но то работи, само ако цената на горивото стане непосилна за американските потребители. Съединените щати започнаха войната си, за да унищожат ядрената програма на Иран и да отслабят неговите въоръжени сили, но вече от месеци Белият дом се фокусира предимно върху освобождаването на цялото това гориво и извеждането му на пазара, пишат от "Ню Йорк Таймс".

Снимка: БТА

Още в първите дни на войната Иран взе на прицел не само американски военни съоръжения в региона, но и нефтопреработвателни заводи и газови находища, тръбопроводи и терминали за износ, и особено петролните танкери, които в страх стоят на място в протока - да не говорим за хотели, търговски центрове и летища в целия регион. От време на време Иран нанася удари и по инсталации за обезсоляване на вода, които осигуряват до 90 процента от питейната вода на съюзниците на САЩ в региона. Иранското ръководство изглежда не бърза да преговаря за прекратяване на военните действия, като предпочита да изтъкне стратегическото си предимство и да си осигури вечно право върху пролива и всички глобални енергийни потоци, преминаващи през него.

В началото Съединените щати и Израел изглеждаха по-скоро фокусирани върху традиционни военни цели, ако не се брои двойната атака срещу училището в Минаб още в първия ден. Но през март удар по нефтените складове в Техеран обгърна града с население от 10 милиона души в облаци от токсични нефтохимикали във въздуха. И с продължаването на войната САЩ и Израел нанесоха удари по петролни складове и газови находища, електроенергийни мрежи и дори отделни електропроводи - в допълнение към налагането на собствена блокада на протока, за да ограничат иранския износ. Напоследък Иран твърди, че те са нанасяли удари и по инсталации за обезсоляване на вода.

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Тази вреда за обикновените хора е една от цените на продължителната патова ситуация. Цената на петрола скочи при първите удари и затварянето на Ормузкия проток, но никога не достигна толкова високи нива, нито беше толкова болезнена, колкото се опасяваха повечето експерти. През голяма част от пролетта и лятото дори не беше ясно дали конфликтът е активен, или се регулира от примирие, или от двусмислен „меморандум за разбирателство“. Енергийните потоци се възобновяваха само частично и несигурно; цените се понижаваха, без обаче да се върнат до предвоенните нива. Дипломацията се водеше чрез изтекли информации, често неверни, предназначени да повлияят на търговците или да успокоят инвеститорите. За почти шест месеца американските запаси от ракети драстично намаляха, американските войски бяха принудени да се евакуират от базите си в региона, а на претенциите на САЩ за хегемонен контрол върху регионалните енергийни потоци беше нанесени съкрушителен удар. „Това е по-тежко поражение от това във Виетнам“, обяви списанието „Foreign Policy“, и все пак това поражение се проявява много по-ясно на енергийните пазари, отколкото на бойното поле.

На 29 юли офицер от разузнаването на Централното командване изпрати съобщение до военните анализатори, в което отчаяно търсеше идеи „за нови, креативни и неконвенционални начини за оказване на натиск и наказание на Иран“. На следващия ден Тръмп обеща най-суровия удар срещу енергийната инфраструктура на Иран от началото на войната, след което се отказа с надеждата да възстанови предвоенното статукво на отворен проток, което може да изисква признаване на факта, че Иран вече го контролира. През февруари най-мощната армия в света се опита да демонстрира по конвенционален начин своето въздушно превъзходство. Иран отговори с енергийна война. Енергийната война победи.

Редактор: Ина Григорова