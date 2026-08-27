Швейцарското министерство на отбраната обяви, че планира да създаде батальон с дронове за въоръжените сили на страната. Решението идва на фона на общата тенденция към превъоръжаване в Европа и нарастващото значение на технологиите.

„От 2028 г. армията ще разчита на собствен батальон с дронове за разузнаване, бойни действия и отбрана“, се посочва в официално съобщение на ведомството. „Паралелно с това подготовката в тази област ще бъде засилена чрез създаването на специализирана военна служба”, допълват от министерството.

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Швейцария разполага с милиционна армия, при която мъжете са задължени да преминат военна служба, а след това участват в ежегодни опреснителни военни сборове с продължителност от няколко седмици.

От министерството подчертаха, че дроновете, противодействието срещу безпилотни апарати и роботиката вече са „стратегически приоритет” за страната. Според военните експерти, в съчетание с изкуствения интелект, тези технологии са променили фундаментално начина на водене на война. Те придобиват все по-голямо значение и се използват все по-често в хибридни конфликти.

Швейцарските власти отчитат и сериозно увеличение на полетите на дронове над военни обекти и обекти от критичната инфраструктура. През последните години безпилотните системи се превърнаха в ключов инструмент в глобалните конфликти – както за наблюдение и разузнаване, така и за директни удари по противникови позиции.

Редактор: Мария Барабашка