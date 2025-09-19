Бъдещето на войната много наподобява видеоигра. Войниците си слагат очила за виртуална реалност и след това движат пръсти по джойпада, за да се издигне малък дрон. През август във военна база в Тексас американски войници се обучаваха как да управляват малки квадрокоптери, от онези, които сега доминират на бойното поле в Украйна и са все по-често предпочитано оръжие за бойците по целия свят. С прикрепен експлозив, дрон на цена под 1000 долара може да унищожи танк на стойност милиони, анализира Си Ен Ен.

За войските във „Форт Блис” в Ел Пасо - членове на Многофункционалната разузнавателна рота - технологиите и тактиките все още са нови. А за американските военни това е проблем.

Нахлуването на Русия в Украйна предизвика бурна еволюция във войната с дронове - дотолкова, че САЩ, с една от най-модерните армии и отбранително-промишлени комплекси в света, се оказва изостанала. Повечето американски войници нямат ноу-хау за бой с безпилотни системи и макар САЩ да са се отличили в изграждането на големи, скъпи оръжия - изтребители, танкове, прецизно насочвани ракети - в много отношения те са неподготвени да произвеждат бързо големи количества малки, евтини системи, като дроновете.

През юли министърът на отбраната Пийт Хегсет разпространи меморандум до висшето ръководство, насочен към ускоряване на приемането на дронове от американските военни. През последните месеци американските войски започнаха да изграждат и 3D печатат дронове и да тренират на симулатори, напомнящи видеоигри, за да се научат как да насочват малки системи през прозорци, зад ъгли или в люка на вражески танк.

Урок от Украйна

Докато военните работят, за да се адаптират към нуждите, САЩ все още са изправени пред производствени препятствия, за да съответстват на възможностите и производството на страни като Китай, казват анализатори и лидери в индустрията. Ключово предизвикателство е, че американските оръжия не могат да съдържат китайски части от съображения за сигурност, но местните алтернативи са значително по-скъпи.

Украйна предложи помощ за производството на дронове, тъй като официални лица в Киев се стремят да затвърдят по-дълбоки връзки с Вашингтон, за да гарантират бъдещата сигурност на Украйна. Въпреки че Вашингтон е изпратил оръжия за милиарди на Украйна, Киев сега вижда възможност да изпрати нещо обратно на САЩ.

По време на посещение в Белия дом миналия месец украинският лидер Володимир Зеленски предложи на президента Доналд Тръмп сделка за 50 милиарда долара за доставка и съвместно производство на дронове със САЩ. Зеленски каза пред журналисти, че програмата, която не е финализирана, ще доставя 10 милиона безпилотни системи годишно в продължение на пет години.

Украйна утроява капацитета си за производство на оръжия

Михайло Федоров, вицепремиерът на Украйна каза, че е забелязал скок в търсенето на данни от дронове на Украйна – десетки хиляди видеоклипове с дронове, изобразяващи успешни удари по оборудване, персонал и сгради, които държавите и отбранителните компании биха могли да използват за обучение на системи за изкуствен интелект.

Федоров допълни, че Киев би могъл потенциално да използва иновациите си в областта на дроновете в замяна на повече финансова или материална подкрепа в бъдеще.

Дрон за всеки войник

През юли в конферентен център във Висбаден, Германия, украинските военни лидери представиха директна оценка на необходимостта на НАТО да инвестира в дронове пред препълнена зала от военни служители на НАТО и експерти от отбранителната индустрия.

Майор Роберт „Мадяр“ Бровди, командир на Силите за безпилотни системи на Украйна, се обзаложи, че няма „нито един танк“, който би могъл да оцелее срещу FPV. „Трябва също да разберете, че нашият опит е изключително ценен за всички вас тук, тъй като никоя от страните няма подобен опит в днешно време“, каза Бровди.

Полковник Ник Райън, чийто офис отговаря за интеграцията на безпилотните летателни апарати в армията, заяви пред Си Ен Ен, че „вече има планове“ да се гарантира, че всяко подразделение в армията „получава безпилотни летателни системи“ през фискалната 2026 година.

Крайната цел е войниците да се отнасят към дроновете „сякаш са тяхно лично оръжие, радиостанция, очила за нощно виждане или граната“, каза Райън. „Че това е просто нещо, с което са толкова свикнали и запознати, че е просто част от стандартния им комплект, който носят със себе си навсякъде.“

Добре дошли в училището за дронове

Първоначалното двуседмично обучение в Блис започва в класна стая, където войниците се учат как да изграждат свои собствени дронове, което е от решаващо значение за знанието как да поправят на терен, ако нещо се обърка. След това те започват да практикуват как да летят с компютърен симулатор, който им помага да свикнат с това, което по същество е контролер за видеоигри.

Когато това е усвоено, войниците отвеждат дроновете си в нещо като „зала за FPV“, където могат да практикуват летене през висящи гуми или врати и дори в картонено копие на бронирано превозно средство на противника.

Обучението не се случва само в Тексас. В Европа всяко подразделение на американската армия, което се ротира в региона, ще замине „с обучение на ниво рота“ за работа с дронове, включително използването им за хвърляне на боеприпаси, заяви бригаден генерал Тери Тилис, командир на 7-мо армейско командване за обучение в Германия, пред репортери във Висбаден през юли.

Пробив на украинския пазар

По-голямата част от дроновете, които украинските войници използват на фронтовата линия днес, са произведени в Украйна. Въпреки това, в първите месеци на войната, произведени в САЩ щурмови дронове бяха включени в американските пакети за оръжейна помощ.

Леките дронове с фиксирани крила бяха запазени за най-добрите специални части на Украйна - знак за това как Киев ценеше технологията като едно от първите съвременни оръжия, получени от съюзниците. Но САЩ в крайна сметка спряха да доставят дронове Switchblade на Украйна, отчасти заради обратната връзка от украински войници, че те не са толкова ефективни, колкото алтернативите срещу руската електронна война.

В рамките на войната има технологична надпревара във въоръжаването между Украйна и Русия, като всяка се опитва да подобри иновациите на другата. Това даде предимство на компаниите в Украйна пред чуждестранните конкуренти, които нямаха директен контакт с войници на бойното поле.

„Победител е този, който може да актуализира технологията си най-бързо“, каза Фьодоров. „Украинските компании бяха тук, на място, и получаваха обратна връзка, така че успяха да изпреварят други видове дронове, които всъщност не работеха добре.“

Това накара някои водещи американски производители на дронове, като Neros и Anduril, да изпратят екипи в Киев и да сключат сделки с украинското правителство, за да пуснат дроновете си на фронтовата линия.

„Не виждахме смисъл да изграждаме FPV дрон и да не го доставяме в Украйна“, каза Сорен Монро-Андерсън, главен изпълнителен директор и съосновател на Neros.

„Буквално 100 пъти по-скъпо“

Натискът за по-малки, по-евтини системи е промяна в традиционния начин на мислене на отбранителната индустрия. Компаниите вече не могат да си позволят да отделят години, за да разработват или актуализират нещо, което вече може да е остаряло, когато попадне в ръцете на войник на фронтовата линия.

Докато украинските компании обикновено използват евтини китайски части и чипове в своите дронове, тези компоненти са забранени в американските оръжия. Монро-Андерсън каза, че Neros бързо осъзна, че производството на тези части в Америка в някои случаи е „буквално 100 пъти по-скъпо“. Производството на големи количества би намалило разходите, но няма достатъчно търсене.

И тъй като китайски компании като DJI вече владеят пространството на потребителските дронове, американските производители на FPV дронове са зависими от договорите на Пентагона, които все още не са за големи количества.

„Състоянието на индустрията е доста плачевно“, каза Монро-Андерсън. „Neros произвежда 2000 дрона на месец и имаме най-високопроизводителната линия за производство на дронове в Америка, което за мен е лудост, защото това не е никак голяма цифра.“

Украинските компании са увеличили производствения си капацитет, за да произведат 4 милиона дрона тази година, заяви министърът на отбраната на страната през юни. Това включва впечатляващия арсенал на Украйна от дронове за атака с голям обсег, някои от които са способни да поразяват цели на повече от 1000 мили разстояние. Украйна е разработила и линия от военноморски дронове, които успешно се борят с по-големия флот на Русия в Черно море.

За да стимулира украинските войски и подразделенията с дронове, Киев създаде система за точки, която възнаграждава всеки успешен удар, записан на видео. Колкото повече точки натрупа един батальон или рота, толкова повече дронове получават, за да продължат да поразяват цели. Тези видеоклипове, каза Федоров, сега съставляват набора от данни за дронове, които други страни искат за обучение на модели с изкуствен интелект.

Анализатори и официални лица заявиха, че войната с дронове вероятно ще изглежда различно в конфликт в обширния Индо-Тихоокеански регион, отколкото на често статичните фронтови линии на конфликта между Украйна и Русия. Но вероятно ще се използва същата технология, а Китай вече произвежда десетки милиони малки дронове всяка година, което е проблем за САЩ.

