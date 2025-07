САЩ представиха свой евтин боен дрон, предназначен да се конкурира с широко използвания ирански боеприпас Shahed-136, в стремежа си да разширят достъпните възможности за въздушна сила на съвременните бойни полета.

В сряда министърът на отбраната Пийт Хегсет разгледа новата нискобюджетна безпилотна бойна атакуваща система (LUCAS) по време на демонстрация на автономни системи от различни области в двора на Пентагона. Системата, разработена от базирания в Аризона отбранителен изпълнител SpektreWorks, има за цел да осигури гъвкава, атрактивна платформа, която може да поддържа разпределени операции в Индийско-Тихоокеанския регион.

The US has just launched a low-cost combat UAV model called LUCAS, developed by SpektreWorks, to compete with Iran's Shahed-136 drone. LUCAS has a modular design, is easy to deploy, can carry a variety of payloads and operate in harsh environments with minimal logistical… pic.twitter.com/FPCb99a2Lg