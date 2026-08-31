Гърция и Израел подписаха двустранно споразумение за изграждането на комплексна система за противовъздушна, противоракетна и противодронова отбрана. Документът е подписан в Тел Авив, а бюджетът на програмата „Щитът на Ахил“ възлиза на 3,035 млрд. евро. В реализацията на проекта се очаква да участват 19 гръцки компании, съобщава БТА.

Системата ще обедини съществуващата гръцка военна техника, включително противовъздушните комплекси „Пейтриът“, с израелски технологии. Сред тях са системите „Спайдър“ на „Рафаел“ за близък обсег, „Барак MX“ на Israel Aerospace Industries за заплахи със среден обсег и „Прашката на Давид“, предназначена за прехващане на балистични ракети и други цели с голям обсег. Предвижда се в системата да бъдат интегрирани и безпилотни летателни апарати, разположени в гръцки военни обекти на островите и в континенталната част на страната.

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Според израелското министерство на отбраната „Щитът на Ахил“ ще представлява многопластова система за въздушна отбрана, изградена по архитектурата на израелските системи. Израел ще продаде на Гърция и допълнителни противоракетни системи на стойност 26 млн. евро, предаде Ройтерс.

Ключова част от проекта ще бъде софтуер, базиран на изкуствен интелект. Той ще идентифицира и класифицира потенциалните заплахи, ще анализира постъпващите данни и ще предлага най-ефективния начин за реакция. Системата ще свързва отделните подсистеми за противоракетна отбрана, противодействие на дронове и противовъздушна защита, като част от анализа и избора на оптимален отговор ще се извършва без човешка намеса.

Редактор: Ралица Атанасова