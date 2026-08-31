Как ще се промени зала „Арена Бургас“, за да отговори на изискванията на „Евровизия“? За първи път, специално за NOVA, архитектите, ангажирани с проекта, показват как ще се преобрази сградата за едно от най-големите музикални събития в Европа.

Две сцени, свързани с път помежду им – това е идеята за централното шоу. „Главната сцена има директен достъп до зоната зад кулисите. Към нея имаме втора сцена, както и разположена зелена стая за участниците по време на самия концерт“, разказва техническият директор на архитектурния екип Мартина Денкова.

Архитектите предлагат два варианта за разположение на зрителите. Първият цели да добави нови седящи места, надхвърляща сегашната бройка, а вторият залага на преживяване тип дискотека - нивото на арената да е изцяло изпълнено с правостоящи.

Държавата отпуска 20 млн. евро от Бюджет 2026 за организацията на „Евровизия 2027”

За публиката ще бъде отворен централният вход на „Арена Бургас“. Паркинг зоните ще бъдат използвани от екипите, а пресцентърът ще бъде извън залата, като е необходимо той да е с капацитет 300 човека. Ще има също така зони за фотографи, както и подиум за медийни изяви, каза Мартина Денкова.

За делегациите от Европа също е обособен отделен корпус. Той включва съблекални за всички участници в събитието, както и необходимите зони за отдих, гримьорни станции, зони за фризьорство, продуцентско и фото студио, зали за релакс, каза тя.

Старт на трескавата подготовка на Бургас за „Евровизия 2027“, хотели вече оформят списъци с чакащи

Строителството на зала, построената върху терен от близо 35 хиляди квадратни метра площ, отне повече от 10 години, вместо предвидените три. „След започването на проекта правихме много обстойно геоложко изследване на подпочвените води по цялата дължина на имота“, каза архитектът Ивайло Петков.

За „Арена Бургас“ бяха похарчени над 60 милиона лева – много повече от първоначално заложената сума. „Всички спекулации за увеличаване на стойността на залата са заради това парче от паркинг, което като квадратура е горе-долу колкото тази на арената“, обясни Петков.

И към този момент все още елементи от залата предстои да бъдат изградени, като ресторант, складови помещения, вторични зали за пресконференции, още обслужващи помещения.

А ще бъде ли одобрен архитектурният план за „Арена Бургас“ – предстои отговор от Европейския съюз за радио и телевизия.