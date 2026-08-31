Катастрофа на бул. „Черни връх” в София тази вечер. Инцидентът е станал между лек автомобил и мотор. Шофьорът на автомобила е на 27 години, а на мотора - на 22. Това заявиха от СДВР за NOVA.

Единият водач е пострадал. По информация от Спешна помощ той е със счупен крак и ще бъде хоспитализиран. На място има полиция и спешни екипи.

Тир скъса мантинелата на „Тракия“, движението към София е затруднено

Движението е затворено в посока към Околовръстен път, като то се осъществява двупосочно само в едната лента.

Снимка: NOVA

Снимка: Николай Беремлийски, NOVA