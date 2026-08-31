Катастрофа с тежкотоварен автомобил затруднява движението по автомагистрала „Тракия“ в посока София.

Сигналът е подаден в полицията около 16:30 часа. По информация на очевидци пътният инцидент станал около 150-ия километър на аутобана. Тирът излязъл от лентата си и се ударил в предпазните мантинели, късайки ги.

Тежка катастрофа на „Тракия” (СНИМКИ)

Заради катастрофата вече се е образувала около 4-километрова колона. По предварителна информация при произшествието няма пострадали хора. По първоначални данни техническа неизправност е довела до инцидента.

Причините за инцидента предстои да бъдат изяснени. От полицията призовават водачите да преминават през участъка с повишено внимание, да намалят скоростта и да се съобразяват с указанията на полицейските служители.