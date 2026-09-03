Русия засилва активността си по отношение на хибридните атаки срещу Европа. Това коментираха в ефира на „Здравей, България“ бившият зам.-министър на вътрешните работи и експерт по национална сигурност Иван Анчев и журналистът и водещ на „Контракоментар“ Асен Генов. Коментарите им идват след случая с дроновете, който доведе до сериозни нарушения в работата на летище Лайпциг/Хале в Германия.

Според Иван Анчев има отчетливо увеличаване на активността на подобен тип атаки от руска страна към Европа след случая на летището.

„Няма как да се съмняваме в това, което казва германското федерално правителство, а именно че в конкретната атака на летището Лайпциг/Хале стои Руската федерация или нейни агенти“, заяви той.

Анчев припомни и случаи на взривове в заводи в Чехия, при които също са били откривани следи, свързвани с Русия.

По думите му Москва е изправена пред патова ситуация във войната в Украйна, докато украинската страна има видим превес. Според експерта това е една от причините Русия да използва и други инструменти за натиск върху европейските държави.

„Европа си научава съветските уроци и става все по-внимателна към подобни атаки“, каза Анчев.

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Той определи летището Лайпциг/Хале като едно от важните логистични места в системата на НАТО и подчерта, че именно заради стратегическото му значение европейските държави предприемат допълнителни мерки за сигурност.

Според журналиста Асен Генов случилото се може да бъде определено като действие „на прага на пряко открит военен конфликт“.

„Не бих казал, че атаката е нещо ново. Ние сме свидетели на повтарящи се провокативни действия не само в Германия, но и в България“, коментира Генов.

По думите му хибридните атаки постепенно се превръщат в диверсионни действия, особено когато са насочени срещу ключови логистични центрове.

Генов обърна внимание и на действията на германските власти спрямо Руския културен център в Берлин. „Най-сетне на ниво германска държава има признание, че руският културен център в Берлин има различна цел от просто сближаване на двете култури. След това този център беше закрит и беше признат за център, свързан с подривна дейност“, заяви Генов.

Иван Анчев посочи, че стратегическата цел на подобни действия е да бъдат разделени европейските общества.

„Много на брой по-малки атаки обаче са по-успешни според мен“, каза той.

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Анчев отправи критика и към реакцията на България по случая. По думите му страната ни не е заела достатъчно ясна позиция. „Тук не чувам гласа на България по случая“, заяви експертът.

Той посочи, че в позицията на Министерството на външните работи не е посочено кой според българската страна стои зад атаката.

Анчев коментира и изказването на Петър Витанов от „Прогресивна България“, който заявии, че страната ни е солидарна с Германия, но очаква допълнителни доказателства. „Какви повече доказателства от вече направените от германски ръководни лица, които дадоха официални изявления? Аз искам да видя реална позиция на България в синхрон с нашите европейски и натовски съюзници“, заяви Анчев.

Асен Генов също коментира реакцията на българското външно министерство. Той посочи, че позицията е била публикувана и на английски език в социалната мрежа X, но под нея са последвали множество негативни коментари. „Именно защото не се посочва кой е виновникът за атаката“, обясни Генов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева