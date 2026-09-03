Минимални колебания на нивото на река Дунав са отчетени през последните 24 часа по отделните постове. Това показват данните на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

При водомерен пост Русе отново се отчита повишение на нивото с 2 см, при Силистра – с 4 см, а при постовете Лом и Свищов – с 1 см. Застой е отчетен при постовете Оряхово и Никопол, а понижение с 1 см е отчетено при водомерен пост Ново село.

Минимални колебания в нивото на река Дунав по българския участък

По информация на дирекция „Речен надзор“ заседналата преди дни в района на остров Батин баржа, която беше извън корабоплавателния път вече е отседнала.

Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена

Редактор: Никола Тунев