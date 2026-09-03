„Австрия е сред най-важните икономически и инвестиционни партньори на България. Натрупаният обем на преките австрийски инвестиции в страната е близо 6 млрд. евро, а двустранният търговски оборот е около 2 млрд. евро годишно". Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на среща с посланика на Република Австрия в България Н. Пр. Андреа Икич-Бьом.

„Това са наистина впечатляващи показатели, но нашата цел е да надградим тези резултати чрез конкретни политики. Искаме да привлечем още повече инвестиции с висока добавена стойност и да осъществим цялостна икономическа трансформация към високотехнологично производство, заедно с ключовите ни стратегически партньори от Европа, сред които е Австрия“, посочи вицепремиерът.

На срещата бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на икономическото и инвестиционното партньорство между двете страни. Вицепремиерът подчерта, че България провежда политика на отворени врати към австрийския бизнес и иска да надгради отличните отношения между двете държави чрез нови инвестиции, технологично сътрудничество и участие на австрийски компании в модернизацията на българската икономика и инфраструктура.

Снимка: МИИИ

Пулев представи пред австрийския посланик реформите в инвестиционната политика на страната, като отбеляза, че с преструктурирането на държавната администрация инвестиционната дейност е концентрирана в рамките на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

Той посочи още, че е създаден централен координационен механизъм с участието на всички ключови институции, включително министерства и агенции. „Когато разглеждаме стратегическа инвестиция, можем да концентрираме всички необходими институции в един механизъм и да ускорим целия процес. Това е нашият модел за обслужване на стратегическите инвеститори“, подчерта Пулев.

Александър Пулев: Целта ни е качествена икономическа трансформация, която да доведе до по-високо качество на живот на хората

Вицепремиерът акцентира и върху реформата за намаляване на административната тежест, която се разработва в пряк диалог с бизнеса и браншовите организации. „Искаме да чуем директно от бизнеса какви са реалните административни пречки пред неговото развитие“, поясни още той и отправи специална покана към австрийските компании, работещи в България, да се включат активно в процеса и да представят своите предложения за подобряване на бизнес средата.

Сред основните теми на разговора беше и подготовката на ново законодателство в областта на публично-частните партньорства. „Искаме да създадем стабилна и балансирана рамка, която да защитава интереса на държавата, но същевременно да дава възможност за мобилизиране на частен капитал и ускоряване на модернизацията на инфраструктурата“, заяви Пулев.

Той подчерта, че новата рамка ще открие възможности за участие на частния сектор в развитието на стратегически проекти, включително в областта на инфраструктура, индустриалните зони и други ключови национални активи. „Това е открита покана към австрийските компании да участват активно в модернизацията на инфраструктурата в България. Австрийският бизнес има сериозен опит, експертиза и технологии, които могат да бъдат изключително ценни за реализацията на тези проекти“, посочи Пулев.

Н.Пр. Андреа Икич-Бьом изтъкна, че двете страни имат добро и интензивно икономическо сътрудничество и за австрийските компании, опериращи у нас е важно да има стабилност и предвидимост, както и да няма излишна бюрокрация.

Дигитализацията също беше сред основните акценти по време на срещата. Вицепремиерът подчерта, че тя е ключов стълб от програмата за модернизация на държавата и българската икономика. „Целта ни е да провеждаме политика на отворени врати – заедно с бизнеса и с най-добрите европейски примери и практики“, посочи Александър Пулев.

Редактор: Дарина Методиева