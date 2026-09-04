Над 56 хиляди фалшиви стоки бяха унищожени под митнически контрол във Варна. Стоките са задържани при проверки на морски контейнери от Китай. Те са били предназначени основно за българския пазар.

Снимка: Агенция "Митници"

Сред унищожените артикули са детски играчки и облекла със словни и фигуративни изображения на анимационни герои, обект на интелектуална собственост. В това число спадат също дамски обувки и шалове с лога на световноизвестни марки, както и козметични продукти като сапуни и лосиони.

Снимка: Агенция "Митници"

В периода юни - август 2026 г. митническите служители във Варна са задържали за нарушени права върху интелектуалната собственост над 82 600 фалшиви стоки с обозначения на световни марки.

Редактор: Ивайла Маринова