Засиленото полицейско присъствие е прекратило събирането на любители на незаконните гонки и дрифтовете на 220 места в страната. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев по време на парламентарния контрол.

През юни МВР е набелязало над 250 участъка в страната, които редовно са били използвани за високоскоростни гонки, дрифтове и други форми на опасно шофиране. Най-много подобни места са установени в София, Пловдив, Пазарджик и Варна.

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По данни на Вътрешното министерство към 3 септември ситуацията се е променила на 220 от тези участъци. След въвеждането на засилен и системен контрол те вече не се използват за подобни събирания.

„Имаме необходимата воля да реализираме действия, с които да създадем условия за разрешаване на трупаните с години проблеми в системата на пътната сигурност“, заяви Демерджиев.

За противодействие на незаконните състезания полицията използва както обозначени, така и необозначени служебни автомобили. В операциите участват и полицейски мотоциклети, а наблюдението на някои места се извършва с дронове.

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Всяка областна дирекция на МВР има задачата да установява местата, които могат да се превърнат в арена на незаконни гонки или демонстративно рисково шофиране, и да предприема мерки за предотвратяването им.

Полицията следи и информацията, която се разпространява в социалните мрежи, интернет и мобилните приложения. Анализират се също сигналите на граждани и данните, събрани при оперативната работа на служителите.

Специално внимание се обръща на шофьорите с множество нарушения. МВР работи за по-бързото връчване на наказателните постановления и следи дали вече наложените санкции се изпълняват.

Редактор: Цветина Петкова