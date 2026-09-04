ДПС се регистрира в Централната избирателна комисия за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври с подписите на 7222 избиратели.

Документите за регистрация бяха предоставени на ЦИК от зам.-председателите на партията Искра Михайлова и Халил Летифов, както депутатите Атидже Алиева-Вели, Тансер Бейти и Левент Апти.

"От приемането на Конституцията на Република България през 1991 година досега ДПС винаги се е регистрирала за участие в президентските избори, като признание и оценка за важността и значението на президентската институция", пишат от политическата сила.

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Редактор: Дарина Методиева