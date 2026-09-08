Военнослужещи от авиобаза "Крумово" се включиха с хеликоптер Bell 206 в издирването на парапланерист, паднал в района на връх Голям Кадемлия в Стара планина.

Хеликоптерът излетял в 18:51 ч. от авиобазата към труднодостъпна местност в района на връх Голям Кадемлия от масива Триглав.

Парапланерист падна върху 20-метров бор в планината Осогово

Екипът от ВВС се включи в издирвателно-спасителната операция по искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Редактор: Цвета Лазаркова