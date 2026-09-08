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Спасителната операция се провежда в труднодостъпна местност
Военнослужещи от авиобаза "Крумово" се включиха с хеликоптер Bell 206 в издирването на парапланерист, паднал в района на връх Голям Кадемлия в Стара планина.
Хеликоптерът излетял в 18:51 ч. от авиобазата към труднодостъпна местност в района на връх Голям Кадемлия от масива Триглав.
Парапланерист падна върху 20-метров бор в планината Осогово
Екипът от ВВС се включи в издирвателно-спасителната операция по искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.Редактор: Цвета Лазаркова
Източник: Пресцентър Министерство на отбраната
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