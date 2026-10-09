Двама военни са направили десант и са огледали единия от ударените търговски кораби в българската икономическа зона в Черно море. Дрон обаче не са намерили.

Външният оглед показва, че корабът е обгорял, съобщи на брифинг във Варна заместник-командирът на 24 авиобаза подполковник Пламен Дончев.

„Не намерихме остатъци от дрон. Имаме снимки. Всичко е обгоряло. Влизахме и вътре – и там всичко е обгоряло. Товарът е жито”, каза старши парашутистът-спасител Иван Кацаров.

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„Пожарът е бил изключително тежък", съобщи Велислав Яръков от 24 авиационна база.

От военноморските сили казват, че още никой не може да каже дали корабът ще потъне. В момента е в устойчиво състояние. Няма разлив около него. Наблюдава се и ситуацията около другия ударен кораб.

„Охраната по крайбрежието ни е достатъчно усилена. Днес отново унищожихме дрон на 15 км североизточно от Синеморец", каза командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.

„Да се говори с хипотези, когато става въпрос за национална сигурност, не е сериозно. Трябва да се говори с доказателства”, заяви военният министър Димитър Стоянов, който също се качи на борда на хеликоптера, участвал в операцията.

„Вижда се нарастване на интензитета на ударите в икономическите зони на Румъния, България и Турция. Моят извод е, че това няма да спре. Войната продължава с пълна сила. Войната се разраства във всяка посока. Няма да е коректно да обвиняваме една или друга страна. Напълно е възможно дронът да е украински, напълно е възможно да е руски. За съжаление не констатирахме отломки от него, за да го идентифицираме. От вертолета видях, че ударът е от надводен дрон. Машинното отделение е наводнено цялото”, заяви Стоянов.

„И от руската страна отрекоха, и от украинската страна отрекоха. Още по-странно беше и твърдението, че Военноморските сили са предоставили информация за комбиниран удар на украинската страна от руски дронове – такава информация категорично не е предоставена", каза Стоянов.

Антидрон системите

Военният министър посочи, че България има достатъчно фирми, които произвеждат антидрон системи. С такива разполагат и Военноморските сили и Сухопътни войски.

„По програмата FMF от САЩ очакваме една система да пристигне, да бъде разположена във Военновъздушните сили. Две бяха получени, т.е. закупени от американската фирма Axon, които към момента са във Военна полиция. Едната ще отиде най-вероятно във ВВС", каза военният министър.

Той подчерта, че антидрон системите не са панацея. „Дроновете непрекъснато се усъвършенстват, а антидрон системите ги следват много по-бавно”, каза Стоянов.



Редактор: Ина Григорова