Започна кампания номер 19 на инициативата „Капачки за бъдеще”. Събития ще има в много градове в страната. В София капачки ще се събират на 18 октомври, а в Пловдив – на 24 октомври. Всички дати и места може да видите ТУК . Ще се събират само капачки, без кенчета и бутилки.

„Дотук сме осигурили автоматични дефибрилатори в над 130 училища в цялата страна”, каза в Обедния информационен блок на NOVA NEWS основателят на „Капачки за бъдеще” Лазар Радков.

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Над 600 средни училища в страната очакват да получат дефибрилатори, закупени със средства от кампанията. „Който се е записал и още не е получил, ще получи. Който не се е записал и сега гледа, може да пише на страниците на „Капачки за бъдеще” или на моя профил във Facebook. Целта ни е до Нова година да осигурим още няколкостотин дефибрилатори в училищата”, каза Радков.

Той подчерта, че това не е медицинска апаратура, използва се лесно и не може да навреди.

За всяка кампания трябват около 100-150 доброволци на площада. „Всеки е добре дошъл. Сутрешната оперативка е около 06:30 часа. Първите доброволци се събират около 07:30 часа, когато започват да се строят шатрите. Кампанията започва в 09:00 часа”, обясни Радков.

Със средства от кампанията се дарява и медицинска апаратура. Радков обясни, че в момента се работи по въпроса за осигуряването на линейка за неонатологията в Шумен. „Там скоро ще пристигне и един респиратор за бебета”, обясни той.

„Има още няколко болници, за които сме закупили техника, но още не е стигнала до тях. Ще се опитаме в рамките на следващия месец това да се случи. Защото на тази апаратура мястото ѝ не е в склада, а в ръцете на лекарите”, каза Радков.

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Редактор: Ина Григорова