Южноафриканската юристка Наванетем „Нави” Пилей е новият носител на Нобеловата награда за мир за 2026 г. Норвежкият нобелов комитет обяви отличието в Осло, като подчерта изключителния принос на лауреата за укрепването на международното право и неуморната ѝ борба срещу престъпленията против човечеството. Председателят на комитета Йорген Ватне Фриднес я описа като личност, която „с изключителна смелост и почтеност проправи пътя към по-всеобхватен глобален правен ред”.

А житейският път на самата Пилей преминава от защитник на активистите срещу апартейда до Върховен комисар на ООН и съдия в най-влиятелните международни трибунали.



► Произход и академични постижения

Нави Пилей е родена на 23 септември 1941 г. в град Дърбан, Южна Африка, в бедно семейство от индийски (тамилски) произход. Израстването под ограниченията на расовата сегрегация оформя нейния стремеж към правосъдие.

Обявиха носителя на Нобеловата награда за мир

Академичната ѝ подготовка поставя исторически прецеденти. Тя е бакалавър по изкуствата и Бакалавър по право (BA, LLB) - завършва Университета на Натал съответно през 1963 и 1965 г.

Следдипломната си квалификация кара в САЩ: получава степен магистър по право (LLM) през 1982 г. и доктор по юридически науки (SJD) през 1988 г. от Харвардския юридически факултет. По този начин Пилей става първият южноафрикански юрист с докторска степен от Харвард.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

► Адвокат на фронтовата линия срещу апартейда

През 1967 г. Пилей записва името си в историята като първата жена от цветнокожото население в провинция Натал, която отваря собствена адвокатска кантора . В продължение на десетилетия тя защитава политически активисти, борещи се срещу режима на апартейд, включително лица, задържани без съд по силата на репресивния Закон за тероризма.

Тя успява да извоюва ключови права за политическите затворници на остров Робен (където лежи и Нелсън Мандела), включително правото на адвокатска защита.

През 1992 г. съосновава международната правозащитна организация Equality Now , насочена към защита правата на жените.

След демократичните промени през 1995 г. Нелсън Мандела я назначава за първата цветнокожа жена съдия във Върховния съд на Южна Африка .



► Историческо наследство в международните съдилища

Международната ѝ съдебна кариера е изпълнена с прецеденти, променили световното правосъдие:

⇒ Международен трибунал за Руанда (ICTR): Избрана за съдия през 1995 г., а по-късно и за негов председател (1999–2003 г.). По време на емблематичното дело „Акаесу” тя изиграва централна роля за приемането на историческо решение: за първи път в международното наказателно право изнасилването и сексуалното насилие са дефинирани като актове на геноцид .

Мистериите и парадоксите около Нобеловата награда за литература

По знаковото дело бившият руандийски политик и учител Жан-Пол Акаесу е признат за виновен за убийства, масови изнасилвания и изтезания на представители на племето тутси. Получава наказание доживотен затвор, което и към момента изтърпява в затвор в Мали. Той е първият човек в света, осъден за геноцид от международен трибунал .

⇒ Международен наказателен съд (ICC): През 2003 г. Пилей е избрана в първия съдийски състав на новосъздадения съд в Хага, където служи в Апелативната колегия до 2008 г.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

► Начело на ООН и последвали мисии

През септември 2008 г. Генералният секретар на ООН назначава Пилей за Върховен комисар за човешките права . По време на своя мандат (до 2014 г.) тя се застъпва за правата на малцинствата, ЛГБТ общността и жертвите на дискриминация по целия свят.

През 2021 г. поема поста председател на Независимата международна комисия на ООН за разследване на окупираната палестинска територия и Израел. Комисията под нейно ръководство публикува поредица от критични доклади, документиращи тежки нарушения на международното право и военни престъпления от всички страни в конфликта.



► Признанието от Нобеловия комитет

Присъждането на Нобеловата награда за мир през октомври 2026 г. е кулминацията на нейния 85-годишен жизнен път. Тя наследява приза от венецуелската опозиционерка Мария Корина Мачадо.

Тази година Пилей беше удостоена и с международната Мирна награда на Сидни, което я утвърждава като една от най-влиятелните фигури в съвременното правосъдие.

Снимка: gettyimages

Редактор: Маргарита Стоянчева