В перуанския град Керопалка избраха новия си кмет – Хитлер Мусолини Симеон Флорес, пише "Политико". Кандидатът с необичайно име от лявоцентристката партия „Аора Насион“ спечели вота с 34% от гласовете. Според местните медии първите трима в надпреварата били разделени от едва 42 гласа.

В декларация на новия кмет има оскъдна информация за него, като не се споменава нищо за произхода на името му. Посочено е единствено, че управлява инвестиционната група „Симеон Сак“.

Peru’da Queropalca kasabasındaki belediye başkanlığı seçimlerini Hitler Mussolini Simeón Flores adındaki aday kazandı. https://t.co/v4wcv905tD — KIT Ajans (@KitAjans) October 9, 2026

Кандидатът на демократите спечели изборите за кмет на Ню Йорк

През 2018 г., също в Перу, друг Хитлер победи Ленин отново в кметска надпревара. „Аз съм добрият Хитлер“, заяви Хитлер Гесклин Алба Санчес по време на предизборната си кампания.

В Намибия Адолф Хитлер Уунона пък спечели местни избори за пети пореден път миналата година. „Като дете смятах името си за напълно нормално“, разказа тогава той.

Редактор: Цветина Петрова