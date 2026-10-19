Снимка: БТА/АП
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„Уолстрийт джърнъл“: Путин е предложил среща с Тръмп и Си Цзинпин за обсъждане на споразумение за Украйна
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Предвидени са срещи с премиера Румен Радев и министъра на външните работи Велислава Петрова
Министърът на външните работи на Китай Ван И пристига на официално посещение у нас. Той ще се срещне с българския си колега Велислава Петрова и с премиера Румен Радев.
Ще бъдат обсъдени възможностите за развитие на сътрудничеството между двете страни, както и актуални международни теми.
Китайският външен министър идва в България
България е част от обиколката на китайския първи дипломат в Азербайджан, Хърватия и Черна гора във връзка с инициатива на Пекин за развитие на международната търговия и инфраструктурата.Редактор: Мария Барабашка
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