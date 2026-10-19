Министърът на външните работи на Китай Ван И пристига на официално посещение у нас. Той ще се срещне с българския си колега Велислава Петрова и с премиера Румен Радев.

Ще бъдат обсъдени възможностите за развитие на сътрудничеството между двете страни, както и актуални международни теми.

Китайският външен министър идва в България

България е част от обиколката на китайския първи дипломат в Азербайджан, Хърватия и Черна гора във връзка с инициатива на Пекин за развитие на международната търговия и инфраструктурата.

Редактор: Мария Барабашка