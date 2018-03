Най-голямото зрелище в света на бокса от началото на годината е на "Принсипалити стейдиъм" в Кардиф приключи. В него един срещу друг се изправиха Антъни Джошуа и Джоузеф Паркър, а залогът бяха коланите на WBA, IBF и WBO. Хегемонът в тежка категория на професионалния бокс Антъни Джошуа продължава да побеждава.

С този успех звездата от Острова обедини трите световни титли в WBA, WBO и IBF, като му остава само още една, за да е първият абсолютен световен шампион в професионалния бокс. За целта ще трябва да победи Деонтей Уайлдър предава gong.bg. .

