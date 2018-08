Нов проект за социална иновация във Великобритания, наречен "По-голяма промяна", ще дава на бездомните хора QR код, подобен на този, издаден за онлайн билети, предаде БГНЕС.

QR код (съкращение от Quick Response) е специфичен матричен баркод, разпознаваем от специални QR четци за баркодове или камери на мобилни телефони. Баркодът се състои от черни модули, подредени в квадратен шаблон върху бял фон. Често фирми ги използват като лесен начин да отведат потребителите си на определен интернет адрес.

Минувачите, които искат да помогнат на бездомника, но нямат никакви пари кеш в джоба си, могат да сканират кода чрез своя смартфон и да дарят определена сума на съответното лице чрез онлайн плащане. Дарението влиза в сметка, която се управлява от служител, гарантиращ, че парите ще отидат по направление в съответствие с договорена цел, като например спестяване на депозит за наем или нов паспорт.

"Проблемът, който се опитваме да разрешим е, че живеем в едно все по-безотговорно общество и трябва да облекчим притесненията на хората относно това, за какво могат да бъдат изразходвани тези пари", каза Алекс Маккалиън, основател на "По-голяма промяна" пред Би Би Си.

"Решението, което сме взели, е механизъм за предоставяне на пари чрез вашия интелигентен телефон с ограничителен фонд“, добави той.

