Световните лидери скърбят след смъртта на Кофи Анан.

Руският президент Владимир Путин изпрати съболезнователна телеграма до сегашния генерален секретар на ООН Антониу Гутериш.

"Кофи Анан направи много за постигане на целите и задачите на ООН и за укрепване на нейната централна роля в световните дела", пише Путин и подчертава колко значим е бил приносът на Анан за урегулиране на редица регионални конфликти.

Почина Кофи Анан

"Аз отлично общувах с Кофи Анан и искрено се възхищавах от мъдростта и мъжеството му, от неговата способност да взема балансирани решения в най-сложни и критични ситуации", добавя Путин.

Бившият британски премиер Тони Блеър написа в Twitter, че е шокиран от новината за смъртта на Анан и го определи като "истински държавник". По времето, когато беше начело на ООН, той влезе в противоречие с Блеър относно инвазията в Ирак през 2003-та година и нарече "незаконно" нахлуването на американските и британските сили в близкоизточната държава.

Блеър обаче подчерта, че словесния сблъсък помежду им не им е попречил да останат добри приятели.

Настоящият британски премиер Тереза Мей също изрази скръбта си от загубата на Анан. Тя заяви, че той е допринесъл светът да стане по-добро място.

Sad to hear of the death of Kofi Annan. A great leader and reformer of the UN, he made a huge contribution to making the world he has left a better place than the one he was born into. My thoughts and condolences are with his family. pic.twitter.com/P0SWagShJM