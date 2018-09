Павиани в британска зоологическа градина бяха заснети да чистят зъбите си с влакна от четки или с косми от козината си, съобщи БТА.

Първият подобен случай беше наблюдаван в същата зоологическа градина в Девън преди няколко години. Тогава женска маймуна използваше влакно от стара четка.

Предишно изследавне показа, че приматите чистят зъбите си не само от хигиенни съображения, но и "със социална цел".

