18-часова спасителна операция край Поморие се увенча с успех. След денонощно издирване, двама мъже от Несебър, които изчезнаха във вторник, бяха открити. И двамата са измръзнали, но в добро общо състояние. Спасителната операция беше извършена при изключително лоши метеорологични условия, в гориста местност около поморийското село Козичино. В издирването се включиха близо 30 души.

Продължава издирването на двете деца, изчезнали в морето край Варна

„Нямахме компас и територията там е много голяма и се заблудихме. Искахме просто да разгледаме забележителностите. Цяла вечер бяхме в гората. Бяхме много отчаяни”, разказа изгубилият се Стамат Белчев.

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Репортер: Цеца Алексова