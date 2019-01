18-годишното момиче от Саудитска Арабия, което се барикадира в хотелска стая на летището в Банкок в опит да избяга от семейството си, е получило убежище в Канада, съобщава БГНЕС.

Рахаф Мохамед ал Кунин беше задържана от властите в Тайланд, докато се опитва да стигне със самолет до Австралия. Твърдеше, че ако се върне у дома, близките й ще я убият, защото се е отрекла от исляма. За подобни действия в родината й се издават дори смъртни наказания. Заплашват я и обвинения в тероризъм, тъй като е накърнила репутацията на кралството. Може да бъде арестувана и за неподчинение на баща си.

18-годишно момиче от Саудитска Арабия избяга от семейството си

Преди дни момичето се снима с телефона си в хотелска стая до барикадираната врата и разпространи видеото в социалните мрежи. Запечатала бе и моментът, в който тайландските власти се опитват да я изкарат от стаята и да я върнат с полет до Кувейт.

BREAKING: Rahaf Mohammed al-Qunun, the Saudi teen who was granted asylum in Canada after fleeing from her allegedly abusive family, has arrived in Toronto. https://t.co/o7KgEDfq0t pic.twitter.com/V0DUVf3UkN