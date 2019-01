Водещи политици, свързани с европейските институции, осъдиха днес убийството на кмета на Гданск Павел Адамович. Генералният секретар на Съвета на Европа Турбьорн Ягланд заяви, че е дълбоко натъжен. Няма място за насилие в демократичните общества, добави той в официално изявление.

Почина кметът на Гданск, който бе намушкан с нож

Председателят на Европейския съвет Доналд Туск написа в Twitter, че е изгубил свой добър приятел, европеец и човек, посветен на Солидарност и на свободата.

Paweł Adamowicz, Mayor of Gdańsk, a man of Solidarity and freedom, a European, my good friend, has been murdered. May he rest in peace.

Непосредствено преди новината за смъртта на Адамович, прободен снощи от нападател на благотворително събитие, председателят на Европейския парламент Антонио Таяни написа, че мислите и молитвите му са с пострадалия.

Dearest Paweł, Mr President, our thoughts and prayers are with you, your family and the people of Gdańsk, whose city is the spiritual home of Solidarność.