Седем души, включително четири деца, загинаха, след като пътнически автобус се преобърна близо до руския град Калуга, разположен на около 200 километра южно от Москва, съобщава Ройтерс. При инцидента са ранени други 30 души.

Breaking: Seven dead after bus carrying children to Russian dance competition crashes https://t.co/V5J7bBYwrh pic.twitter.com/vyPf2hxUH4 #Russia