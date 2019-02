Почина „кралят на холивудските мюзикъли“. На 94-годишна възраст е издъхнал режисьорът Стенли Доунен, съобщават американските медии. Той е най-известен с мюзикъла си „Аз пея под дъжда“, излязъл през 1952 година, където си партнира с Джийн Кели.

Make 'Em Laugh was added late in the filming of Singin' In The Rain. Director #StanleyDonen realized that phenom Donald O'Conner did not have his own number and so the one take wonder was created. O'Conner was a four pack a day smoker and flubbed the first ending. This is take 2. pic.twitter.com/bfzqv2cH9Z