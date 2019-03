Повече от 24 часа след успеха на Кубрат Пулев над Богдан Дину, голямата тема вече не е самият успех, дошъл доста драматично, а едно от интервютата на Кобрата след боя - това с чаровната репортерка Джени Суши, което завърши с...целувка по устата, пише Gong.Bg .

.@CrystinaPoncher is only the second woman to do lead play-by-play on a major boxing broadcast. Sneak peek at her first KO call at #PulevDinu last night! pic.twitter.com/2LYkCMAE1w — Top Rank Boxing (@trboxing) March 24, 2019

then to have pulev advance at a female reporter right after that fight .. pic.twitter.com/FtScYBbls9 — Quinn (@qortega3) March 24, 2019

"На Пулев не му пука от нищо", "Така ли Пулев завършва всичките си интервюта?" и "Пулев показва кой е шефът в тежка категория" бяха само част от многото коментари в Twitter, свързани с необичайното действия на българина, оставило изненадана и самата репортерка.

😮 WHAT THE ....! 😮



За Джени журналистическата работа е просто хоби. Във всичките си профили по социалните мрежи тя се представя предимно като готвач на суши и по-точно като „кралицата на голото суши”.

