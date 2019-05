Премиерът на Холандия Марк Рюте пристигна на велосипед до избирателната секция, за да гласува в изборите за Европейски парламент, предаде БТА.

Той си направи селфи с членовете на комисията и се ръкува с младежи, преди да яхне отново колелото.

Пред репортери Рюте призна, че ЕС се нуждае от реформи и изложи няколко причини за членството на Холандия в съюза - "За нашата сигурност, за нашите работни места, нашата стабилност".

