Григор Димитров се класира за третия кръг на Ролан Гарос, след като победи в много тежък и оспорван двубой хърватина Марин Чилич с 6-7(3), 6-4, 4-6, 7-6(2), 6-3. Българският тенисист имаше само една победа в пет мача срещу 13-ия в света, но днес показа характер и класа, за да стигне до успеха след повече от четири часа игра, предаде БГНЕС.

Първият сет на корт Симон Матийо бе равностоен, като Григор пропусна три поредни възможности за пробив, преди сам да загуби подаването си, но успя веднага след това да върне пробива и в крайна сметка се стигна до тайбрек. В него хърватинът успя да наложи волята си и спечели със 7-3, за да поведе в резултата. Във втората част Димитров стоеше по-добре на корта, като отново пропусна пет възможности за пробив, преди все пак да успее да пробие и да изравни резултата.

Снимка: БГНЕС

В третия сет отново българинът първи имаше шанс да вземе подаването на съперника си, но не успя да го реализира, а малко след това Чилич на свой ред проби и затвори сета с 6-4. Димитров не се отказа и продължи да играе на много високо ниво, като изпусна нови две възможности за пробив в четвъртия сет и в крайна сметка Чилич стигна до тайбрек, но този път той бе спечелен от Гришо със 7-2.

По този начин се стигна до решаващ пети сет, в който Димитров бе вдъхновен и доминираше, като дръпна с два пробива за 5-2, но когато сервираше за мача имаше проблеми и изпусна два мачбола, след което Чилич върна единия пробив. Българинът обаче не показа нерви и веднага след това отново проби, за да затвори мача след 4 часа и 23 минути игра.

Снимка: БГНЕС

...5️⃣ sets later 😅@GrigorDimitrov is victorious and will face Stan Wawrinka in the next round at #RG19 pic.twitter.com/ljeVdyU1HG