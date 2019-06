През март футболен клуб "Валенсия" отпразнува 100-годишнината от създаването си. Точно тогава на трибуните се появи статуя, символизираща връзката на клуба с феновете.

Бронзовата статуя е на един от верните привърженици на тима – Висенте Наваро Апарисио. Историята на този запалянко не е от най-леките, но той остава верен на своя клуб - завинаги, пише Gong .bg .

Висенте е роден през 1928 г. Още на 20-годишна възраст става член на фенклуба на „Валенсия” и започва да посещава всеки мач. По-късно губи зрението си заради отлепване на ретината, но дори и след това продължава да ходи на всички домакински срещи. Атмосферата и духът на стадиона са онова, от което Висенте никога не успява да се лиши. До последния си ден...

