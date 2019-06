Мъжкият национален отбор на България допусна трета поредна загуба във Волейболната лига на нациите. Родните представители не успяха да се противопоставят на домакините от Китай и загубиха с 0:3 (24:26, 20:25, 17:25) в първата си среща от група 5, на турнира в град Нингбо. Успехът бе първи за Китай в световната надпревара.

Състезателите на Силвано Пранди пътуваха близо 55 часа от Аржентина до Китай преди двубоя, като убийствения и тежък път даде своето отражение за негативния развой на мача.

Старши-треньорът Силвано Пранди заложи на следния стартов състав: Светослав Гоцев, Тодор Скримов, Николай Учиков, Красимир Георгиев, Валентин Братоев, Георги Братоев, Мартин Иванов - либеро.

Селекционерът гласува доверие за първи път като титуляр на либерото Мартин Иванов.

