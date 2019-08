Втората ракета в света Рафаел Надал ще се ожени за дългогодишната си приятелка Мария Франциска Перейо в Майорка през есента, съобщи БГНЕС.

Точната дата е 19 октомври, а мястото - курортът Порт де Поленса на остров Майорка.

Гости на сватбата ще станат много известни спортисти, в това число испанските тенисисти Фелисиано Лопес и Фернандо Вердаско. Бившият крал на Испания Хуан Карлос, добър приятел на испанския тенисист, също е обещал да посети тържеството.

Сватбеният костюм на Рафа на практика е готов, а бъдещата му съпруга е избрала своята рокля, но държи в строга тайна всякакви подробности за нея. През юли тя е спретнала моминско парти със свои познати в Малага. Миналата година се твърдеше, че Надал и приятелката му са се сгодили тайно в Рим. Двамата са заедно вече близо 15 години.

