Бившият футболист Джейми Реднап стана повод за нови коментари около връзката между певицата Никол Шерцингер и най-добрия български тенисист Григор Димитров, съобащва Gong. bg.

Темата излезе на дневен ред заради информация в Daily Mail, че Шерцингер е отхвърлила покана за среща от Реднап, който е решил да опита късмета си, заради ширещите се слухове за раздяла между певицата и Димитров.

