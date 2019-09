Бежанец от Африка, за който се твърди, че е от ганайски произход, взе малко момиче за заложник в германския град Визмар. В продължение на пет часа той държа детето за заложник в Агенцията за чужденци, опитвайки се по този начин да предотврати своята депортация. По-късно мъжът беше задържан от германската полиция.

SEK-Einsatz in Wismar: Mann hält Kind in Behörde in seiner Gewalt https://t.co/cfrXIyITRe — Jürgen Janezic (@JrgenJanezicOlk) September 19, 2019

Според последната информация детето може да е собственото дете на мъжа, което той използва като средство за упражняване на натиск върху властите, за да го оставят в Германия. Съобщава се, че мъжът е невъоръжен, информират Спутник и БГНЕС.

Tja ... RT @HAMBURGonline: SEK überwältigt Täter aus #Ghana in Wismar: Mann hielt Frau und Baby in seiner Gewalt. Er wollte damit die Anerkennung der Vaterschaft erzwingen, um eine drohende Abschiebung zu verhindern. https://t.co/a8DTx849jE — Hell (@HoWink) September 19, 2019

Полицията беше отцепила сградата и водеше преговори с мъжа. Всички служители в Службата за управление на чужденците бяха напуснали сградата, според шефа на местната администрация Кирстен Вайс. Предполагаемият му родител на детето се е опитал да убеди властите да направят тест за бащинство, който по същество би го спасил да бъде изгонен от Германия.

In #Wismar ist ein Baby in #Ausländerbehörde als Geisel genommen worden, schon seit ca. 13:30 Uhr in Gewalt des Geiselnehmershttps://t.co/m7r5IQZgoW — Andreas Marktzyniker (@Marktzyniker) September 19, 2019

Страната е изправена пред голям наплив от мигранти и търсещи убежище от Близкия изток, откакто канцлерката Ангела Меркел обяви политика на „отворени врати“ през 2015 г. Някои политици и активисти твърдят, че това е довело до скок в броя на престъпленията в държавата.