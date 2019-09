На 106 години почина Марко Файнголд - най-възрастният човек в Австрия, преживял Холокоста, съобщи БТА.

Файнголд оцелява в четири нацистки концлагера и се превръща в неуморен активист.

A moment of silence for Marco Feingold - #MarcoFeingold #Marco #Feingold #rip https://t.co/66KWig6m2o pic.twitter.com/UsWuvWWo1D

Възрастният мъж е починал в четвъртък в Залцбург вследствие на пневмония. Той е роден през 1913 г. в Банска Бистрица (в днешна Словакия), но израства във Виена. След анексирането на Австрия от нацистка Германия през 1938 г. (т. нар. Аншлус), Файнголд напуска страната, за да избегне гоненията срещу евреите, но през 1939 г. е арестуван от Гестапо в Прага. Бил затворник в концлагерите Аушвиц, Нойенгаме, Дахау и Бухенвалд до освобождаването си от американските войски през 1945 г.

Marco Feingold @103 Still working w/ young people to preserve the memory of Jewish suffering

