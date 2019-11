Малък самолет се разби в източната част на Канада в сряда вечерта. Има и жертви, пише БГНЕС.

Местният информационен канал Глобал Кингстън заяви, че катастрофиралият самолет е едномоторен Пайпър ПА-32Р, който може да побира до шест души,и е обявен за изчезнал.

Many injured as small plane crashes in Canada https://t.co/MoU18wQ9Rp