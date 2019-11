Denti puliti! Pigiama messo...ora papà si addormenterà mentre Alba guarda i cartoni in tv!😂 #albatrapanese #nataperte #trisomia21 #t21 #downstyndrome #sindromedidawn #sindromededown #singledad #singledadlife #adoption #diversityandinclusion #divercityisbeautiful #cromosomo21 #inclusion #sendofeliz #goodvibes #sejafeliz

A post shared by Luca Trapanese (@trapaluca) on Nov 27, 2019 at 10:57am PST