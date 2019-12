Полет на United Airlines принудително завърши в град Албакърки след авария на самолета, съобщава Ен Би Си, цитирана от БГНЕС.

Полет 366 от Сан Диего до Чикаго беше отклонен към най-близкото летище, след като от единия двигател започнали да излизат пламъци. Пасажер снимал инцидента с мобилния си телефон и качил клипа в социалните мрежи. От компанията казаха, че се е появил механичен проблем с единия двигател на самолета.

Strange to sit there & think ‘What if this is it?’ To just sit there & accept the potential fate that seems to be a possibility & not tell the sleeping people all around you. No need to panic the others. I’m a pretty calm person but took me a while to stop the shakes & trembles. pic.twitter.com/4rWfNvFhBM