Роджър Федерер и Рафаел Надал изиграха демонстративен мач помежду си в Кейптаун, Южна Африка. Той се проведе на “Кейптаун Стейдиъм”. Тенис двубоят беше наблюдават от 51 954 души на стадиона в южноафриканския град. С това беше поставен рекорд за най-посещаван тенис мач в историята досега.

