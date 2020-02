Китайска строителна компания има намерение за 6 дни да построи в Пекин нова фабрика за производство на медицински маски, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Сътрудници на компанията ежедневно ще мерят температурата на строителите, за да проверят дали при тях има симптоми на новия коронавирус (Covid-19). Очаква се новото предприятие да произвежда 250 000 маски дневно.

