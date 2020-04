Любопитни кадри от игра на тенис, изиграна между два покрива някъде в италианската област Лигурия се появиха в интернет и бързо набраха популярност, предава Агенция "Фокус".

Видеокадрите показват две млади жени от засегнатия от коронавируса регион в Италия, която се намира под национална карантина заради пандемията, които си подават тенис топка с ракети между два отделни покрива.

Just incredible to see 💖



📍 Liguria, Italy 🇮🇹 | #tennisathome pic.twitter.com/dh8bqlvFhj