В ресторант в Маастрихт необичайна група нови служители - роботи, помага в обслужването на клиентите, след като Нидерландия облекчи мерките, наложени заради пандемията, предаде Ройтерс.

Трио роботизирани сервитьори, наречени Ейми, Ейкър и Джеймс, "сноват" между бара и клиентите в азиатския фюжън ресторант "Дадаван", съкращавайки броя на придвижванията из заведението, които трябва да прави човешкият персонал.

Всеки от роботите има опростена хуманоидна фигура, включително ръце, за да държи поднос. Дисплеите на лицата им обикновено показват усмивка, но понякога изобразяват и намръщена физиономия.

"Здравейте, ето поръчката ви. Моля, вземете я от подноса. Ще се върна автоматично след 20 секунди", уведомява Еми двойка дами, след като им поднася две чаши студен чай. Клиентите сами трябва да вземат напитките си.

Роботизираните сервитьори, въведени преди няколко години в Китай, са новост в ресторанти в други страни по света. Заведенията, които разчитат на услугите им в Нидерландия, са малко.

Засега в "Дадаван" дейността на роботите е ограничена до разнасянето на напитки. Собственикът на заведението се надява скоро да разшири обхвата на дейността им.

Роботизираните сервитьори не са заплаха за работата на човешките си колеги. "Персоналът ни всъщност е щастлив с тях", казват от управата на ресторанта.