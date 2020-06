"Социална дистанция и в морето, и на плажа", пише турският в. "Акшам" в публикация днес, посветена на мерките за безопасност срещу коронавируса на плажовете в южната ни съседка, които бяха отново отворени от 1 юни.

"Турция е най-сигурната страна в Европа в областта на туризма", твърди ресорният министър Мехмет Ерсой. Думите му са във връзка със сертифицирането на хотелите и заведенията в страната като безопасни за COVID-19. Общо 1650 хотели и ресторанти са кандидатствали за удостоверението досега.

За да убеди чужденците и техните правителства, че пътуването до Турция е безопасно, Анкара започна програма за "здравословен туризъм", която предвижда определени изисквания за туристическите обекти, така че да бъдат сертифицирани като надеждни срещу разпространението на COVID-19. Сертификатите, че изискванията са покрити, се издават от Турския институт за стандартизация /ТИС/. Той следва да удостовери, че базата за настаняване и хранене на хотела отговаря на определени критерии за безопасност предвид епидемията от коронавирус.

"Гражданите спазват правилата! Почиващите прилагат мерките, плажовете са хигиенични", отбелязва "Акшам" в репортаж от Мармарис.

Longing for my jewel in the sun. Tiger Beach Club Oludeniz Turkey.# Oludeniz# Tiger Beach. pic.twitter.com/lSmgI7Dg9G

Броят на чадърите на проверения от вестника плаж, дълъг километър и широк 300 метра, е бил намален от 300 миналата година на 200 тази, а разстоянието между тях е увеличено от 4 на 7 метра, констатира изданието. Кабинките за преобличане, душовете и тоалетните се дезинфекцират след всяко влизане. Забранено е пушенето заради опасността от разпространение на заразата чрез фасовете, но са отделени специални пространства за пушачите. Почиващите носят маски на плажа, а при плуване спазват дистанция от 1,5 метра помежду си, пише още вестникът.

"Епидемията не е приключила", предупреждава в заглавие "Йени месаж", като цитира данни на Световната здравна организация, че за последните осем дни броят на заразените с коронавирус е нараснал с един милион, достигайки 9,5 милиона души.

Look for a Blue Flag for a safe, clean beach: Turkey offers hundreds of them https://t.co/g0IvldLRjh pic.twitter.com/XYFaL3cQLZ