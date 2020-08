Около 3 800 жители на градчето Ред Лейк в канадската провинция Онтарио бяха принудени да напуснат домовете си поради бушуващ наблизо горски пожар. Това съобщи каналът CTV, цитирайки кмета на града Фред Мота.

A forest fire in the #RedLake area of #Canada 's #Ontario province has increased to over 750 hectares, forcing nearly 4,000 local residents to evacuate, according to authorities. Photo: IANS pic.twitter.com/cTzwJcIhP1

Част от жителите бяха транспортирани по въздух до близки населени места. Общо около 4000 души живеят в Ред Лейк. Няма съобщения за жертви или щети, предаде БГНЕС.

Според пожарната служба в региона бушуват горски пожари в непосредствена близост до града. В същото време вятърът пречи на огнеборците и насочва пламъците към населеното място. Площта на пожара се оценява на 750 хектара, докато във вторник е била 550 хектара.

I honestly don’t know who’s all going to read this, how far it’s going to reach but I’m from a small town/community in Northwestern Ontario. On Monday at 9:30pm we got an emergency notice to evacuate the town due to a fire in one our towns; pic.twitter.com/LMDdLjsoX9