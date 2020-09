Покойната принцеса Даяна е известна със своята подкрепа към хората с нестандартна сексуална ориентация. Именно затова десетилетия след трагичната си смърт тя продължава да се ползва с особена почит в ЛГБТ обществото, пише Е dna.bg .

Книгата на комедийната актриса Клио Рокос - „Силата на позитивното пиене“ (2013), разказва необикновената история за това как веднъж, в края на 80-те години на миналия век, принцесата на Уелс посетила под прикритие гей бар в компанията на Фреди Меркюри, с когото били близки приятели.

Смъртта на Лейди Ди - мистерията, която ражда конспирации (ГАЛЕРИЯ)

Монтират статуя на принцеса Даяна в двореца Кенсингтън

Рокос описва един следобед, в който Даяна Спенсър попитала самата нея, вокалиста на Queen и комика Кени Евърет за плановете им за вечерта. Когато тримата отговорили, че смятат да посетят Royal Vauxhall Tavern - един от емблематичните лондонски гей клубове, принцесата веднага изявила желание да отиде с тях.

И тъй като за Даяна било невъзможно да се появи на такова място, без да се вдигне шум, решили тя да отиде дегизирана. Евърет ѝ дал военно яке, тъмни авиаторски очила и кожена шапка, за да скрие косата си. Така, по думите на Рокос, Даяна успяла да наподоби „ексцентрично облечен гей модел“.

Планът групата да преведе принцесата незабелязано в бара проработил, а останалите посетители не я разпознали.

Freddie Mercury once dressed Princess Diana up as a man and took her out to a gay bar. pic.twitter.com/fRQgAVG9GC