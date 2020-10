Пожар унищожи десетки жилища в Нова Зеландия, но засега жертви няма, предаде Франс прес.

Стихията се е разразила в планина на Южния остров рано сутринта в неделя и се е разпространила до населеното място Лейк Охау. Жителите му са избягали панически. Около петдесет сгради са унищожени, съобщава БТА.

Пожарът все беше овладян въпреки силните ветрове в района. В битката с пламъците участват 11 хеликоптера и 9 пожарникарни команди.

New Zealand authorities say a fire which ravaged the tourist town of Lake Ohau is contained despite the threat of high winds. #7NEWS https://t.co/2IvYGkCIcu